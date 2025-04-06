На Кубани задержали подростка, угнавшего автомобиль после побега из ребцентра

Сотрудники Следственного комитета России задержали в Выселковском районе Кубани 16-летнего подростка, который скрывался от следствия по делу о групповом угоне автомобиля. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Инцидент произошел 2 апреля. Трое несовершеннолетних — 16-летний юноша, 15-летняя девушка и 13-летний подросток — самовольно покинули реабилитационный центр в станице Павловской. Забрав ключи от машины одного из сотрудников учреждения, они уехали с территории центра на похищенном транспортном средстве.

Во время поездки подростки высадили одну из участниц, а на платном участке дороги между станицами Ирклиевской и Старолеушковской повредили шлагбаум и задели зеркалом автомобиля работника пункта оплаты. После того как автомобиль вышел из строя, несовершеннолетние пытались скрыться.

Старший из участников происшествия сумел уйти от полиции, однако позже его обнаружили и задержали в Выселковском районе. Следственные органы ходатайствуют о его заключении под стражу.

Ранее 15-летнюю подозреваемую уже взяли под стражу, а 13-летнего участника, не достигшего возраста уголовной ответственности, поместили в специализированное учреждение.

В пресс-службе СУ СКР по Краснодарскому краю отметили: «По уголовному делу продолжается выполнение комплекса необходимых следственных действий, направленных на сбор и закрепление доказательственной базы».

Анна Гречко