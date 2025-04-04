СКР расследует угон автомобиля группой подростков в Павловском районе

СКР по Краснодарскому краю возбудил уголовное дело по факту угона автомобиля, совершенного группой несовершеннолетних по предварительному сговору (п. «а» ч. 2 ст. 166 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба регионального управления.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Согласно материалам следствия, вечером 2 апреля трое подростков самовольно покинули реабилитационный центр в станице Павловской и похитили ключи от автомобиля воспитателя. Молодые люди выехали за пределы населенного пункта, а затем на платной трассе между станицами Ирклиевской и Старолеушковской повредили шлагбаум и задели зеркалом работника пункта оплаты.

После поломки транспортного средства несовершеннолетние попытались скрыться. Младшего, 13-летнего соучастника, не подлежащего уголовной ответственности, задержали и вернули в учреждение. Еще одна, 15-летняя участница происшествия также задержана, она признала вину и по решению суда заключена под стражу. Старший участник группы, 16-летний юноша, объявлен в федеральный розыск.

В ходе расследования будет установлен размер нанесенного ущерба. Также правоохранители дадут правовую оценку действиям подростков, включая причинение вреда здоровью сотрудника платной дороги.

Анна Гречко