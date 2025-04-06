Пять самолетов перенаправили на запасной аэропорт из-за тумана в Сочи

Пять авиарейсов перенаправили в аэропорт Минеральных Вод из-за густого тумана, окутавшего Сочи в ночь на 6 апреля. Об этом сообщает пресс-служба воздушной гавани курорта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Илья Галахов, Коммерсантъ Фото: Илья Галахов, Коммерсантъ

Из-за неблагоприятных погодных условий в Сочи задержаны не только прибывающие, но и вылетающие рейсы с участием этих воздушных судов. По данным пресс-службы аэропорта, туман может сохраняться в течение суток.

Все службы переведены на усиленный режим работы. Для оперативного обслуживания пассажиров и самолетов задействован дополнительный персонал. В терминале работают менеджеры, готовые оказать помощь и предоставить актуальную информацию.

Администрация аэропорта призывает пассажиров уточнять статус рейсов заранее, а также следить за обновлениями через онлайн-табло, сайты авиакомпаний, Telegram-бот или громкую связь в терминале.

Ранее в Сочи приземлились девять самолетов, ушедших на запасные аэродромы.

Нурий Бзасежев