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Девять самолетов вернулись в Сочи после ухода на запасные аэродромы из-за тумана

Девять самолетов, ранее направленных на запасные аэродромы из-за тумана, вернулись в аэропорт Сочи, еще два рейса остаются во Владикавказе и Махачкале. Об этом сообщает пресс-служба воздушной гавани.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

На запасных аэродромах по-прежнему находятся два рейса: SU-1140 и DP-312. Пресс-служба аэропорта предупреждает о возможных изменениях в расписании в связи с сохраняющимися сложными метеоусловиями и рекомендует пассажирам следить за информацией на онлайн-табло.

Утром 5 апреля в Сочи уже вернулись три самолета, ранее отправившиеся на запасные аэродромы. Подобная ситуация наблюдалась и 3 апреля, когда девять самолетов, направлявшихся в Сочи, развернули из-за непогоды. Позднее семь из них смогли приземлиться в аэропорту города-курорта.

Алина Зорина

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