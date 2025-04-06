Самарская ракета «Союз» доставлена на Байконур

Ракета «Союз-2.1а», которая была разработана и изготовлена в Самаре на РКЦ «Прогресс», вместе с кораблем «Союз МС-27» вывезена на стартовый комплекс космодрома Байконур. Об этом сообщает Роскосмос.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-центр ОАО "РКК "Энергия" Фото: Пресс-центр ОАО "РКК "Энергия"

«Ракета установлена в вертикальное положение, специалисты предприятий Роскосмоса готовят ее к пуску»,— говорится в сообщении.

Старт назначен на вторник, 8 апреля в 8:47 (MSK). В экипаж «Союза МС-27» вошли участники 73-й длительной экспедиции на МКС: космонавты Роскосмоса Сергей Рыжиков, Алексей Зубрицкий, а также астронавт NASA Джонатан Ким.

Георгий Портнов