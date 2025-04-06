Пять самолетов ушли на запасной аэродром из-за тумана в Сочи

Из-за сильного тумана в Сочи в ночь на 6 апреля пять авиарейсов были перенаправлены в аэропорт Минеральных Вод. Об этом сообщила пресс-служба аэропорта курорта.

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Неблагоприятные метеоусловия повлекли задержки не только прибытия, но и отправления обратных рейсов с участием этих воздушных судов. Согласно прогнозу пресс-службы аэропорта Сочи, непогода может сохраниться в течение суток.

Все службы воздушной гавани переведены на усиленный режим работы. Для оперативного обслуживания пассажиров и лайнеров привлечен дополнительный персонал. В терминале дежурят менеджеры, оказывающие помощь и консультации.

Администрация аэропорта просит пассажиров с пониманием отнестись к возможным изменениям в расписании и заранее проверять информацию о своих рейсах. Актуальный статус можно отслеживать через онлайн-табло, официальные сайты авиакомпаний и аэропорта, Telegram-бот или по громкой связи в терминале.

Ранее «Ъ-Кубань» сообщал, что в Сочи приземлились девять самолетов, ранее ушедших на запасные аэродромы.

Нурий Бзасежев