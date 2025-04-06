В 2024 году доля ЮФО и СКФО в рекламном рынке РФ достигла 10%

Южный и Северо-Кавказский федеральные округа в 2024 году заняли по 5% российского рекламного рынка. Объем инвестиций в традиционные каналы рекламы в этих регионах составил 15 млрд руб., сообщает РБК ТВ Юг со ссылкой на главного операционного директора агентства Okkam Дарью Куркину.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

По словам эксперта, согласно прогнозу, рост рынка рекламы по итогам 2025 года может составить 25-35%. Это связано, в первую очередь, с тем, что в традиционных каналах динамика будет в районе 17-18%, но сохранятся высокие темпы роста в ритейл-медиа.

«По нашим оценкам, весь рекламный рынок России в прошлом году составил порядка 1,3 трлн руб. И если вглядеться в эти масштабные цифры, то и ЮФО, и СКФО занимают там довольно значимую долю, это порядка 4-5% по 2024 году. Могу сказать, что по нашим оценкам в традиционных каналах (ТВ, радио, наружная реклама, классические виды диджитал-инвентаря) мы оцениваем объем инвестиций в этих округах в 15 млрд руб.»,— сказала Дарья Куркина.

При сохранении текущей экономической ситуации возможно двукратное сокращение темпов роста — до 5% в традиционных каналах и около 15% в сегментах электронной коммерции и ритейл-медиа, добавила директор агентства Okkam.

Николай Аксенов