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Малым свердловским муниципалитетам выделили 200 млн руб. на закупку автобусов

Малым муниципалитетам Свердловской области выделили 200 млн руб. на закупку автобусов. Об этом сообщили в департаменте информационной политики региона.

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Постановление о предоставлении субсидии приняли на заседании правительства. Муниципалитеты будут покупать автобусы малого и среднего классов, произведенные в России. Софинасирование из областного бюджета составит до 70%.

Закупить планируют не менее 34 автобусов. Деньги будут выделены муниципалитетам с численностью до 150 тыс. человек. Заявки подали Краснотурьинск, Первоуральск, Верхняя Салда, Новоуральск, Красноуральск.

Автобусы будут работать на муниципальных маршрутах, при этом в заявке нужно указать три варианта таких маршрутов. Машины должны поступить уже в мае, на маршруты они выйдут летом.

Ранее в пресс-службе правительства сообщали, что в Свердловской области внедрят оплату по QR-кодам на межмуниципальных автобусных маршрутах. С начала марта система работает на 35 направлениях, связывающих Екатеринбург и окрестные населенные пункты с Талицей, Каменском-Уральским, Березовским, Дегтярском и Лесным.

Анна Капустина

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