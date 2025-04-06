Дмитриев назвал протесты «Hands Off» в США попыткой устроить цветную революцию

Протесты против политики президента США Дональда Трампа могут быть попыткой «глубинного государства устроить цветную революцию». Такое мнение высказал спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Daniel Cole / Reuters Фото: Daniel Cole / Reuters

«Когда протесты "Hands Off" ("Руки прочь".— “Ъ”) настолько хорошо организованы, возникает вопрос: не использует ли глубинное государство свою тактику цветных революций за рубежом, чтобы попытаться провести ее дома?» — написал глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) в соцсети Х.

На протесты против политики Дональд Трампа вышли десятки тысяч американцев. Участники акций осудили сокращение финансирования соцпрограмм, массовые увольнения госслужащих, депортацию мигрантов и отказ от программ разнообразия и инклюзивности. Помимо Вашингтона протесты прошли более чем в тысяче американских городов.

Как сообщает The Guardian, протесты также прошли в нескольких европейских странах На акции вышли жители Великобритании, Германии, Франции и Португалии.