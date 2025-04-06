На ремонт пешеходного моста в районе завода Шпагина выделят 164 млн рублей

В Перми в 2026 году на развитие городского пространства направят 398,3 млрд руб. Из пояснительной записки к проекту поправок в городской бюджет на ближайшую трехлетку следует, что на строительство надземного пешеходного перехода к заводу Шпагина будет выделено 164,4 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Напомним, пешеходный мост, ведущий от станции Пермь I к заводу имени Шпагина, был перекрыт осенью 2024 года. Тогда в ОАО «РЖД» поясняли, что переход будет закрыт в целях проведения ремонтных работ сроком на два года — до июля 2026-го.