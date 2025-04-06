В свердловской деревне в пожаре погиб человек

В деревне Большая Лавровка (Свердловская область) пожарные нашли погибшего в горевшем здании, сообщили в пресс-службе регионального МЧС. Строительный вагончик горел на площади 15 кв. м, пожар устранили за 10 минут.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Всего в Свердловской области за сутки 5 апреля произошло 18 пожаров. Из них 10 было в жилом секторе, шесть — на открытой территории. Треть возгораний была вызвана неосторожным обращением с огнем, в 20% случаев — неправильное устройство печи, еще 10% возгораний связаны с поджогом.

В частности, в Первоуральске на ул. Деревенской горел садовый дом и надворные постройки на площади 130 кв. м. С огнем удалось справиться за полчаса. В Екатеринбурге в подъезде пятиэтажного дома на ул. Билимбаевской загорелась детская коляска. Возгорание ликвидировали сами жители дома.

Напомним, 1 апреля в Свердловской области были потушены первые лесные пожары. Пожароопасный сезон стартовал в регионе со 2 апреля.

Анна Капустина