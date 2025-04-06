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Водитель Mitsubishi скончался после ДТП в Краснодаре

В Краснодаре автомобилист умер за рулем, выехав на встречную полосу

В Краснодаре 5 апреля произошло ДТП с участием иномарки, в результате которого скончался один человек. Авария случилась около 21:47 по мск, сообщает Госавтоинспекция Кубани.

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

По данным ведомства, водитель автомобиля Mitsubishi 1966 года рождения двигался по ул. Жлобы от Восточно-Кругляковской в направлении ул. Российской. Во время движения мужчине стало плохо, вследствие чего он выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем Lada Granta.

После столкновения иномарка проехала еще некоторое расстояние и остановилась. Прибывшие медики скорой помощи констатировали смерть водителя.

Полиция устанавливает все обстоятельства произошедшего. Правоохранителями проводится проверка.

Нурий Бзасежев

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