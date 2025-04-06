На Кубани за сутки родились три двойни

За прошедшие сутки в Краснодарском крае появились на свет 110 детей, включая три двойни. Об этом в своем Telegram-канале сообщил министр здравоохранения региона Евгений Филиппов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Дети родились в период с 18:00 по мск 4 апреля до 18:00 5 апреля 2025 года. Две пары близнецов появились на свет в Краснодаре, еще одна — в Армавире. Из общего числа новорожденных 69 составляют мальчики и 41 — девочки.

Наибольшее количество рождений зарегистрировано в Краснодаре — 64 ребенка. В Сочи появились на свет 13 новорожденных. В Апшеронском районе родились трое детей, а в Динском, Лабинском и Тимашевском районах — по одному.

Господин Филиппов поздравил родителей с пополнением в семьях и пожелал детям здоровья и благополучия.

Нурий Бзасежев