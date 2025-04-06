В Татарстане разработали регламент использования домофонных систем при угрозе воздушных атак. Соответствующий проект постановления проходит антикоррупционную экспертизу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Татарстане создали регламент для оповещения об угрозе воздушных атак по домофону

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ В Татарстане создали регламент для оповещения об угрозе воздушных атак по домофону

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Планируется, что при поступлении информации об угрозе применения воздушных средств нападения единая дежурно-диспетчерская служба (ЕДДС) сообщит об этом руководству муниципалитета. После подтверждения угрозы будет задействован специальный программный комплекс, который дистанционно откроет двери подъездов и передаст предупреждение через домофоны.

Оповещение прозвучит трижды с интервалом до пяти минут. В сообщении будет говориться: «Внимание! Угроза воздушного нападения! Двери открыты!»

В январе текущего года президент Академии наук Республики Татарстан Рифкат Минниханов заявил о необходимости установки цифровых домофонов в многоквартирных домах республики. По его словам, эти устройства будут передавать экстренные оповещения и автоматически открывать двери для доступа в укрытия.

Влас Северин