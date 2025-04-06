СКР проверяет сообщения о рабстве в Якутии

Следователи проводят проверку после сообщений о незаконном удержании двух мужчин в Нюрбинском районе Якутии. Об этом сообщает пресс-служба якутского регионального управления СКР.

Следователи проводят опросы, осмотры и другие проверочные мероприятия для установления обстоятельств произошедшего. По итогам проверки ожидается процессуальное решение.

Сведения об удержании мужчин в селе Кюндяде стали распространяться в Telegram-каналах и якутских СМИ. По информации SakhaDay, местный фермер избивал двух своих работников. Один из них сбежал и обратился за помощью к жительнице села Акулине утром 4 апреля.

«Он был напуган, был в грязной одежде»,— рассказала она изданию. 21-летний сбежавший сказал Акулине, что с ним работал еще один мужчина пожилого возраста, которого держали в наручниках. Жительница села обратилась в полицию.