Экс-вратарь «Краснодара» Сафонов стал чемпионом Франции в составе ПСЖ

Бывший голкипер «Краснодара» Матвей Сафонов в составе «Пари Сен-Жермен» (ПСЖ) стал чемпионом Франции по футболу после минимальной победы парижан над «Анже» в 28-м туре Лиги 1 сезона 2024/2025. Об этом сообщается на сайте французской команды.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Единственный гол на 55-й минуте встречи забил Дезире Дуэ с передачи Хвичи Кварацхелии. Матч проходил на стадионе «Парк де Пренс» под судейством Марка Болланжье.

После 28 туров ПСЖ набрал 74 очка и гарантировал себе чемпионский титул. «Анже» с 27 баллами располагается на 14-й строчке турнирной таблицы.

Для Матвея Сафонова это второй трофей в составе ПСЖ в 2024 году — в 2024 году он также стал обладателем Суперкубка Франции. В январе прошлого года футболист перешел во французский клуб из ФК «Краснодара», за который отыграл 175 матчей за семь сезонов и дважды становился бронзовым призёром чемпионата России.

Нурий Бзасежев