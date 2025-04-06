По делам о сносе дизайн-салона «Театро» и ТЦ «Центр плова» назначена судебная экспертиза

По делу о сносе здания дизайн-салона «Театро», пристроенного к жилому дому на ул. Ленина, 11, назначена судебная экспертиза. Согласно определению на сайте Арбитражного суда Пермского края, 20 марта производство по иску краевого минимущества к ИП Валентине Зайцевой о сносе пристроя приостановлено в связи с назначением экспертизы. Проводить ее будет ООО «Центральное бюро технической инвентаризации». Эксперты направили в суд ходатайство о запросе дополнительных материалов для исследования и попросили продлить срок экспертизы до 26 мая. Решение об удовлетворении ходатайства суд вынесет на заседании в апреле.

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Спорный объект с салоном «Театро-Декор» пристроен к жилому трехэтажному дому на ул. Ленина, 11. В 2006 году четыре квартиры на первом этаже дома по ул. Ленина, 11, являющегося объектом культурного наследия, были выкуплены под возведение пристроя. Затем помещение сдали в аренду салону «Театро-Декор». В 2010 году суд принял решение о сносе пристройки, признанной самовольной постройкой. Ответчик по делу ИП Валентина Зайцева подала в суд встречный иск с просьбой установить границу по определенным координатам между участком городской детской клинической больницы №3 и территорией дома на ул. Ленина, 11.

Кроме того, назначена судебная экспертиза по другому делу — о признании здания кафе «Центр плова» на ул. Ленина, 66а, самовольной постройкой. Истец — администрация Ленинского района Перми — требует демонтировать строение. В мэрии полагают, что компания «Траст-центр», управляющая зданием, провела в нем незаконную реконструкцию. По мнению чиновников, владельцы объекта не получали для проведения работ разрешения на строительство и последующий ввод в эксплуатацию. По данным судакта от 1 апреля, проведением комплексной строительно-технической и пожарно-технической экспертизы займется эксперт ФБУ «Пермская лаборатория судебной экспертизы Министерства юстиции РФ» Артем Сычев. Эксперт ответит на вопросы, среди которых соответствие здания кафе строительным, градостроительным нормам и правилам, требованиям санитарного законодательства и прочим требованиям, а также создает ли угрозу жизни и здоровью его эксплуатация.