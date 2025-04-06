Над Ростовской областью силы ПВО сбили восемь украинских беспилотников

В ночь с 5 на 6 апреля в Ростовской области силы и средства ПВО отразили воздушную атаку врага. Об этом в своем Telegram-канале сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Дона Юрий Слюсарь. Он уточнил, что беспилотные летательные аппараты (БПЛА) военные сбили в Ростове-на-Дону, а также в трех районах региона – Аксайском, Мясниковском и Октябрьском сельском.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

«Предварительно, пострадавших нет. Оперативные службы проверяют информацию о падении обломков на административное здание и хозпостройки в Пролетарском районе Ростова», – резюмировал глава Дона.

По данным Минобороны РФ, всего за минувшую ночь в регионах России дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 11 украинских беспилотников. Наибольшее число из них – восемь – военные сбили над Ростовской областью, два БПЛА силы противовоздушной обороны уничтожили над Курской областью и один – над Белгородской.

Как ранее сообщал «Ъ-Ростов», в донской столице управление ГО и ЧС опубликовало памятки с информацией о том, что должен делать каждый житель в случае ракетной и беспилотной опасности.

Владимир Андреев