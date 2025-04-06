Часть Куйбышевского района Новокузнецка остается без света после сильного ветра

В Куйбышевском районе Новокузнецка остаются без электроэнергии 125 частных домов. О последствиях сильного ветра сообщил утром 6 апреля мэр второго по численности населения города Кемеровской области Денис Ильин.

По данным городской администрации, в результате удара стихии 5 апреля пострадал один человек — на него обрушилось дерево. Мужчина с ушибом головного мозга и легких, переломами носа и ребер находится в реанимационном отделении Новокузнецкой городской клинической больницы №1.

В минувшую субботу сильный ветер снес в Новокузнецке кровли четырех многоквартирных домов. Упавшие деревья повредили 16 автомобилей. Повреждено также пять остановочных павильонов.

Валерий Лавский