Нетаньяху встретится с Трампом для обсуждения пошлин

Канцелярия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху сообщила, что 6 апреля глава правительства страны направится в США для встречи с президентом Дональдом Трампом. Они обсудят ход конфликта на Ближнем Востоке и действие американских пошлин.

«Премьер-министр высоко ценит личные и теплые отношения с президентом Трампом и благодарит его за приглашение стать первым лидером, с которым тот встретится после введения глобальных пошлин, как это было и после вступления президента Трампа в должность»,— сообщил советник офиса премьера Израиля Дмитрий Гендельман в Telegram.

Как уточнил господин Гендельман, политики обсудят в том числе усилия по возвращению из сектора Газа израильских заложников, отношения Израиля и Турции, иранскую угрозу. Кроме того, темой разговора станет «противодействие» Международному уголовному суду.

Дональд Трамп объявил о введении пошлин в размере от 10% до 50% на товары из более чем 180 стран 2 апреля. Тарифы на импорт из Израиля составили 17%. В предыдущий раз Дональд Трамп и Биньямин Нетаньяху встречались в Вашингтоне 4 февраля.

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