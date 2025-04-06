Хуситы вновь заявили об ударе по американскому авианосцу

Йеменское движение «Ансар Аллах» заявило об ударах по кораблям в Красном море, включая американский авианосец USS Harry Truman. Власти США сообщение движение не комментировали.

«Несколько часов ракетные войска, военно-воздушные силы, а также силы беспилотных систем совместно с морскими силами участвовали в столкновениях с военными кораблями на севере Красного моря»,— сказал представитель хуситов Яхья Сариа в эфире телеканала «Аль-Масира». Он уточнил, что удары были нанесены крылатыми ракетами и беспилотниками.

В предыдущий раз движение заявляло об ударе по авианосцу USS Harry Truman 5 апреля. По словам представителя хуситов, атакованы были и военные объекты на территории Израиля. США и Израиль заявления об ударах не комментировали.