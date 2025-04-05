Хуситы заявили об ударах по авианосцу США и объектам в Израиле

Йеменское движение «Ансар Аллах» (хуситы) заявило об ударе по «военной цели» в районе израильского Тель-Авива. Ранее хуситы также утверждали, что в очередной раз атаковали американский авианосец USS Harry Truman в Красном море.

«Вооруженные силы Йемена провели операцию по уничтожению израильской военной цели в оккупированном районе Яффо (Тель-Авив.— "Ъ") с использованием беспилотника»,— заявил представитель движения Яхья Сариа (цитата по «Аль-Масира»).

В Красном море, по словам представителя хуситов, движение атаковало в том числе несколько кораблей, сопровождавших американский эсминец. Как добавил Яхья Сариа, движение также уничтожило разведывательный беспилотник, который использовали США и Израиль.

Власти США и Израиля сообщения хуситов не комментировали. В предыдущий раз движение заявляло об ударе по авианосцу USS Harry Truman 30 марта.