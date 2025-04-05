Работы на месте падения БПЛА в Саранске завершены

После обследования места удара украинского беспилотника по Саранску службы безопасности объявили, что жители района, в котором была совершена атака, могут возвращаться в свои дома. Об их эвакуации ранее сообщал глава Мордовии Артем Здунов.

«Оперативные службы завершили работы на месте падения БПЛА, обследовали территорию, пострадавших нет»,— говорится в сообщении пресс-службы главы региона (цитата по ТАСС).

Сегодня, 5 апреля, Артем Здунов сообщил о введении режима чрезвычайной ситуации муниципального уровня после удара ВСУ по столице республики. Атака была совершена ночью. Минобороны сообщало, что в течение ночи российские силы ПВО сбили три цели в небе над Мордовией.

В Telegram-канале господин Здунов заявил, что до полной ликвидации последствий удара режим ЧС будет сохраняться. Он поблагодарил работников служб безопасности за слаженную работу, а граждан — за сотрудничество с властями.