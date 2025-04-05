В Ярославской области явка по итогам двух дней голосования составила 21,95%

В Ярославской области по итогам двух дней голосования, 4 и 5 апреля, на выборах депутатов представительных органов вновь образованных 16 муниципальных округов явка составила 21,95%. Об этом сообщили в областном избиркоме.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Избирательная комиссия Ярославской области Фото: Избирательная комиссия Ярославской области

Проголосовали 70 тыс. человек из 330 тыс. избирателей. «Голосование проходит в штатном режиме. Сведений о нарушениях, которые могли бы повлиять на исход голосования, не выявлено»,— сообщили в избиркоме.

6 апреля — заключительный день голосования. По итогам изберут 285 депутатов. Напомним, что внеплановые выборы проводятся в результате реформы местного самоуправления, которая ликвидировала двухуровневую систему власти.

Алла Чижова