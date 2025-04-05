«Авангард» сплавил чемпиона

Первым топ-клубом, вылетевшим из нынешнего розыгрыша play-off «Фонбет» Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), стал прошлогодний обладатель Кубка Гагарина магнитогорский «Металлург». В первом раунде он не справился с омским «Авангардом», выдавшим после зимней перестройки состава и приезда канадского главного тренера Ги Буше впечатляющую вторую половину сезона. В субботу омичи одержали домашнюю победу — 3:2 — и, выиграв серию со счетом 4:2, вышли в четвертьфинал турнира.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Игрок «Авангарда» Майкл Маклауд (в центре) борется у борта с хоккеистом «Металлурга»

Фото: Пресс-служба ХК «Авангард» Игрок «Авангарда» Майкл Маклауд (в центре) борется у борта с хоккеистом «Металлурга»

Фото: Пресс-служба ХК «Авангард»

Старт омской встречи был мало похож на начало прошлой. Обе команды играли осторожно, а инициатива переходила из рук в руки. Первым поразил ворота все же «Авангард» — по крайней мере на пару минут на табло загорелась единичка. Но после судейского просмотра гол был отменен: выяснилось, что Наиль Якупов, откликнувшийся на высокий наброс Джованни Фьоре, все-таки отправил шайбу в ворота рукой, а не клюшкой. Затем омичи провели довольно убедительный отрезок в большинстве, однако, пожалуй, самый опасный момент возник у их оппонентов вскоре после этого: Егор Яковлев вернулся на лед со скамейки оштрафованных и сразу выскочил один на один, но Никиту Серебрякова не потревожил — даже не довел дело до броска.

В дебюте второго периода «Авангард» не создавал остроты, но часто запирал «Металлург» в его зоне, не давая смениться.

Равенство держалось до 27-й минуты. А потом сработала атака хозяев с ходу: защитник Михаил Гуляев поразил ворота броском из окрестностей левого круга вбрасывания. Через 49 секунд положение чемпиона усугубилось. Настрелявший 19 голов за регулярный сезон защитник Семен Чистяков швырнул шайбу в сторону ворот через «трафик», и она, найдя клюшку своего и ногу чужого, попала в цель. Приговорил, казалось, магнитогорцев чудовищный ляп защитника Валерия Орехова. Он ошибся, отдавая передачу через свой пятачок, и организовал выход трех омичей на вратаря Илью Набокова. С броском Николая Прохоркина голкипер справился, а с добиванием Якупова — нет.

Но в третьем периоде команда Андрея Разина едва не перевернула все с ног на голову. Сначала Дмитрий Силантьев отыграл один гол хлестким броском в угол на неудобной для Серебрякова — чуть выше щитка, но под «блином» — высоте. Надежду полноценно вернуться в игру гостям подарил капитан хозяев Дамир Шарипзянов, огревший соперника клюшкой по голове и удалившийся на четыре минуты. Данила Юров на третьей минуте численного преимущества забросил и сократил отставание до минимума. До этого большинство магнитогорцев молчало больше четырех матчей (нереализованными остались 19 попыток подряд). Но больше Серебряков не пропустил — именно ему должны быть в первую очередь благодарны те, кому небезразличен «Авангард».

В итоге — 3:2 в матче и 4:2 в серии. «Металлург» присоединился к небольшой группе команд, которые в статусе чемпиона вылетали в первом раунде play-off КХЛ.

И тем не менее сенсацией успех «Авангарда» не назовешь. Не только потому, что это команда со схожими финансовыми возможностями и схожими амбициями. На ранний сход чемпиона с дистанции намекала форма, которую «Авангард» набрал после смены тренера: 24 победы в 31 матче регулярного чемпионата при возглавившем омичей перед новым годом канадце Ги Буше. Если топ-клубы Восточной конференции больше не допустят осечек, в четвертьфинале омский клуб встретится с ярославским «Локомотивом» — прошлогодним финалистом Кубка Гагарина и победителем завершившегося ранее, в марте, регулярного чемпионата.

Проходившие позже в субботу игры оказались разными. В Казани все стало ясно очень быстро. Как и четыре дня назад, «Ак Барс» к финишу первого периода забросил «Автомобилисту» четыре безответные шайбы и довел дело до уверенной победы — 5:1. Казанцы вновь сравняли счет в серии — 3:3. Решающий, седьмой, матч противостояния состоится в понедельник.

В Москве же интрига сохранялась подольше. В 1200-м матче в КХЛ ЦСКА пропустил первым. Это защитник минского «Динамо» Николас Мелош после забега по краю площадки попал в ближний угол ворот Ивана Просветова. Но до конца стартового периода преимущество не дожило: когда до перерыва оставалось десять секунд Максим Соркин восстановил равенство. Во втором периоде Егор Бориков вновь вывел гостей вперед. А в третьем белорусская команда нарастила лидерство, дважды реализовав большинство. В результате она победила со счетом 6:2 и впервые в истории квалифицировалась во второй раунд play-off КХЛ. Ее следующий соперник определится позже. Армейцы, еще недавно штамповавшие чемпионские титулы, решившись на масштабную перестройку после провала в предыдущем play-off, второй год подряд не смогли преодолеть первый раунд.

Роман Левищев