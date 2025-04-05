17-летний житель Урмарского района Чувашии перевел мошенникам свыше 300 тыс. руб. Информация об этом опубликована в Telegram-канале МВД республики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Подросток из Чувашии перевел мошенникам более 300 тысяч рублей

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ Подросток из Чувашии перевел мошенникам более 300 тысяч рублей

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

Первоначально с несовершеннолетним связался злоумышленник, представившийся сотрудником сотового оператора, который информировал о необходимости продления договора на обслуживание SIM-карты. В ходе разговора подросток сообщил коды подтверждения из SMS-сообщений.

Впоследствии потерпевшему позвонил другой мошенник, назвавшийся представителем портала государственных услуг, который сообщил о подозрительной активности в личном кабинете. Установив наличие значительных сбережений у юноши, его перевели на человека, представившегося банковским специалистом. В результате несовершеннолетний перевел все имеющиеся средства — более 300 тыс. руб. — на указанный счет через банкомат.

В настоящее время сотрудниками правоохранительных органов проводятся мероприятия по розыску злоумышленников.

Влас Северин