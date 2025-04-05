В Татарстане выделили 4,3 млн руб. на организацию и проведение мероприятий, направленных на развитие движения юных натуралистов. Соответствующий тендер опубликован на портале госзакупок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Татарстане направят 4,3 млн руб. на поддержку юных натуралистов

Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ В Татарстане направят 4,3 млн руб. на поддержку юных натуралистов

Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

Заказчиком выступает Министерство экологии и природных ресурсов республики. Средства будут направлены на конкурсы: «Лучший отряд юннатов», «Лучшая исследовательская работа», «Лучший наставник» и «Лучший юннат» для школьников 10–16 лет, а также конкурс детских рисунков для фенологического календаря (6–10 лет).

Также исполнитель будет обязан заняться проведением кружков юннатов в 15 районах республики, двух конференций, восьми экскурсий, итогового слета и актуализацией методической базы для развития движения.

Еще 1,1 млн руб. Минэкологии Татарстана планируется направить на подготовку и выпуск телепередач по экологической тематике на центральных республиканских телеканалах.

Влас Северин