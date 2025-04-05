«Ак Барс» победил «Автомобилист» со счетом 5:1 в матче Кубка Гагарина

Хоккейный клуб «Ак Барс» одержал победу над «Автомобилистом» со счетом 5:1 в шестом матче серии первого раунда плей-офф Кубка Гагарина.

В составе казанской команды дублем отметился Эрик О’Делл, по одному голу на счету Александра Барабанова, Митчелла Миллера и Никиты Дыняка. Единственную шайбу у «Автомобилиста» провел Данил Романцев за две минуты до конца матча.

Решающий матч между командами состоится 7 апреля в Екатеринбурге. Начало встречи запланировано на 17:00 по московскому времени.

Влас Северин