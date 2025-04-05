В Татарстане выделили 2,7 млн руб. на права проката и публичного показа кинофильмов российского и зарубежного производства. Соответствующий тендер опубликован на портале госзакупок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Татарстане выделили 2,7 млн рублей на прокат и показ фильмов

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ В Татарстане выделили 2,7 млн рублей на прокат и показ фильмов

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Заказчиком выступает ГБУ «Татаркино». Услуги будут оказываться в государственных и муниципальных кинотеатрах и кинозалах на территории республики. Права на демонстрацию фильмов предоставляются до 31 октября 2025 года. Исполнитель обязан обеспечить копии фильмов в цифровом формате DCP, а также предоставить все необходимые документы, включая договоры с правообладателями.

В перечне фильмов, подлежащих прокату, значатся 36 кинокартин, среди которых российские ленты «Последний ронин», «Финист. Первый богатырь» и «Холоп. Великолепный век», а также зарубежные проекты, такие как «Мой сосед — Монстр» (Великобритания, США) и «Охота на воров 2. Пантера» (США, Канада, Испания).

Влас Северин