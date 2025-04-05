В премию им. Ильгама Шакирова добавят новую номинацию с выплатой 200 тыс. рублей

Начиная с 2027 года в Республиканской премии имени Ильгама Шакирова планируется разделить номинацию «Народное пение» на две отдельные категории: для мужчин и для женщин. За победу в каждой из них будут присуждать 200 тыс. руб. Соответствующее постановление проходит антикоррупционную экспертизу.

Согласно документу, начиная с 2027 года Министерство финансов Татарстана должно будет выделять Министерству культуры 800 тыс. руб. из бюджета республики на проведение премии.

Размер вознаграждения в 200 тыс. руб. установлен и в уже существующей номинации «Вокал», где также предусмотрено разделение на две категории.

Премия, учрежденная в 2020 году в память о татарском певце, вручается раз в два года.

Влас Северин