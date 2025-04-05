В Татарстане ужесточена мера пресечения для водителя автомобиля ВАЗ-2112, обвиняемого в наезде на 17-летнего подростка на пешеходном переходе. Информация об этом опубликована в Telegram-канале прокуратуры республики (https://t.me/prokrt/4975).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Водителя, обвиняемого в смерти подростка в Зеленодольске, заключили под стражу

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Водителя, обвиняемого в смерти подростка в Зеленодольске, заключили под стражу

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Подросток скончался в больнице от полученных травм. Уголовное дело переквалифицировано на более тяжкий состав — теперь обвиняемому вменяют ч. 4 ст. 264 УК РФ (нарушение ПДД, повлекшее смерть человека). Ранее он обвинялся по ч. 1 этой же статьи (нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека).

Зеленодольский городской суд по ходатайству следствия и прокуратуры принял решение о заключении обвиняемого под стражу. Надзорное ведомство взяло расследование на особый контроль.

Влас Северин