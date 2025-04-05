В Зеленодольске погиб подросток, сбитый на пешеходном переходе

17-летний юноша скончался в больнице после аварии на пешеходном переходе в Зеленодольске. Об этом сообщает «Татар-информ».

Авария произошла вечером 1 апреля на улице Столичной. По данным прокуратуры, 25-летний водитель автомобиля «Лада» 12-й модели проехал на запрещающий сигнал светофора и сбил подростка, переходившего дорогу по «зебре».

Пострадавшего с тяжелыми травмами доставили в реанимацию, но спасти его не удалось. По факту ДТП возбуждено уголовное дело.

Влас Северин