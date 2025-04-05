УНИКС проиграл клубу «Локомотив-Кубань» со счетом 82:94

Казанский баскетбольный клуб УНИКС уступил краснодарскому клубу «Локомотив-Кубань» со счетом 94:82 в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.

Лучшим игроком матча в составе УНИКСа стал Джален Рейнольдс, а в составе краснодарского клуба — Андрей Мартюк. Счет по четвертям: 23:21, 21:22, 17:28, 21:23.

Эта победа стала для «Локомотива-Кубань» четвертой подряд в текущем сезоне. В четырех очных встречах с УНИКСом краснодарцы одержали три победы. Следующий матч УНИКСа состоится 25 марта против саратовского «Автодора» в 18:00.

Влас Северин