«Парма» разгромила «Астану» в гостях

В выездном матче регулярного чемпионата Единой лиги «Парма» обыграла БК «Астана» с крупным счетом. Финальная сирена зафиксировала результат 87:56 в пользу гостей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: БК «Парма» Фото: БК «Парма»

Самыми результативными игроками в составе «Пармы» стали американский баскетболист Стэнли Уиттакер и Гарретт Нэвелс. В их активе по 15 набранных очков.

Отметим, что «Парма» перед выездом в Казахстан проиграла восемь выездных матчей подряд. Последняя гостевая победа до сегодняшнего дня была одержана 4 января в Краснодаре над над «Локо».

Пермский баскетбольный клуб поднялся на шестое место в турнирной таблице, но у конкурентов из «Автодора» и «Пари НН» по игре в запасе.