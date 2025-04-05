В Тюменской области начали полеты в труднодоступные районы

В Тюменской области начали выполнять полеты в труднодоступные районы, сообщили в информационном центре правительства региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Екатерина Якель, Коммерсантъ Фото: Екатерина Якель, Коммерсантъ

С 5 апреля по 12 ноября выполнят 289 рейсов. В Тобольском районе первый рейс выполнили из деревни Татарские Медянки в Лайтамак. 7 апреля начнут полеты в Ачирское, 28 апреля в Кутарбитское — Чебургу и Тахтагул.

Ранее в Тюменской области обновили прогноз по паводку. Специалисты утверждают, что вода не достигнет прошлогодних отметок.

Анна Капустина