«Рубин» сыграл вничью с «Крыльями Советов» в матче РПЛ

Матч 23-го тура Российской Премьер-Лиги между казанским «Рубином» и самарскими «Крыльями Советов» завершился со счетом 1:1.

Гол в составе самарской команды забил Иван Сергеев на 16-й минуте. Ближе к концу встречи, на 88-й минуте полузащитник «Рубина» Валентин Вада сравнял счет, благодаря пенальти.

«Рубин» с 33 очками занимает 8-ю позицию в турнирной таблице, а «Крылья Советов» с 23 очками — 11-ю позицию. Лидерство сохраняет «Краснодар» с 49 очками.

Следующую игру «Рубин» сыграет 12 апреля в Казани против московского «Локомотива». Начало матча запланировано на 17:00 по МСК.

Влас Северин