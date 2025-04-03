Девять летевших в Сочи самолетов ушли на запасные аэродромы из-за тумана

По данным на 20:30 по московскому времени, девять самолетов, направлявшихся в сочинский аэропорт, перенаправлены на запасные аэродромы из-за сильного тумана и низкой видимости. Об этом рассказали «Ъ-Сочи» в пресс-службе аэропорта курорта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Майя Жинкина, Коммерсантъ Фото: Майя Жинкина, Коммерсантъ

Самолеты были направлены на запасные аэродромы в Грозный, Махачкалу и Минеральные Воды. Первый рейс перенаправили в 16:40.

В связи со сложными метеоусловиями также задерживаются вылеты из аэропорта. Специалисты Росавиации и Госкорпорации по организации воздушного движения усилили контроль за работой воздушного транспорта на юге России, подчеркивая, что безопасность полетов остается приоритетной задачей.

Все службы сочинского аэропорта функционируют в усиленном режиме. Привлечен дополнительный персонал для максимально оперативного обслуживания воздушных судов и пассажиров в условиях тумана.

Для отслеживания актуальной информации о рейсах пассажирам рекомендуется использовать онлайн-табло в терминале, официальный сайт аэропорта Сочи, сайты авиакомпаний.

Мария Удовик