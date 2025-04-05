Причал «Остров фортов» в Кронштадте заработал 5 апреля

Гостям и жителям Кронштадта доступна водная прогулка с экскурсоводом вокруг исторических фортов города. Там стартовал сезон навигации.

В пресс-службе судоходной компании «Нева Тревел» сообщили о запуске водных маршрутов с 5 апреля. Пассажиры смогут рассмотреть исторические форты-крепости и маяки вблизи с борта теплохода, погрузиться в историю Кронштадта, насладиться видами Финского залива.

Парк «Остров фортов» стал место притяжения туристов, жителей Петербурга и Ленобласти. На его территории размещены тематические площадки с информацией об истории ВМФ России, мемориал «Маяк памяти», а также зоны отдыха.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что сезон навигации официально стартует в Санкт-Петербурге 7 апреля.

Татьяна Титаева