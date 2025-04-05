В Новороссийске четыре раза за день проведут учебные стрельбы

В понедельник, 7 апреля, в Новороссийске четыре раза проведут учебные стрельбы. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба Росморречфлота Фото: пресс-служба Росморречфлота

Учения запланированы в период с 09:00 до 11:00, с 11:00 до 13:00, с 14:00 до 17:00 и с 21:00 до 23:00. Их проведут в акватории морского порта города.

В мэрии отметили, что будут отрабатываться практические действия по отражению нападения безэкипажных катеров и БПЛА с выполнением практических стрельб из артиллерийской установки с молов Военной гавани.

Алина Зорина