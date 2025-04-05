В 2025 году в Марий Эл ландшафтные пожары охватили 79 тысяч квадратных метров

В 2025 году общая площадь, которую охватили ландшафтные пожары в Марий Эл, составила около 79 тыс. кв. метров. Информация об этом опубликована в Telegram-канале МЧС республики.

Специалисты МЧС и Комитета гражданской обороны Марий Эл провели обучающие занятия для представителей местных администраций по профилактике ландшафтных пожаров. Мероприятие было посвящено вопросам предупреждения возгораний и привлечения к ответственности нарушителей природоохранного законодательства.

Особое внимание на занятиях уделили соблюдению требований законодательства и подготовке к внеплановым проверкам населенных пунктов, наиболее подверженных угрозе лесных пожаров. Надзорные ведомства продолжат контролировать ситуацию в пожароопасный период.

Влас Северин