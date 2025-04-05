Число компьютерных клубов за год выросло в Петербурге на 23,8%

По результатам 2024 года в Санкт-Петербурге на 23,8% стало больше компьютерных клубов. В городе насчитывается порядка 170 заведений, пишет «Деловой Петербург» со ссылкой на данные Landgame.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

За четыре года число точек выросло более чем в три раза. В конце 2019 года было доступно около 50 киберклубов. Директор сети «Йотунхейм» Антон Шихтин заявил, что за последние три года поток гостей постепенно увеличивался. За прошедший год зафиксирован видимый рост, когда в предыдущие рынок отходил от ковидных ограничений и стабилизировался. Владельцы заведений связывают это с тем, что игроки хотят проводить время вне онлайна.

Вместе с ростом числа компьютерных клубов обострилась конкуренция. Владельцам теперь необходимо делать также ставку на сервис и обслуживание, уверен основатель сети компьютерных клубов Dojo Александр Анисимов. В условиях конкуренции сдвинулись сроки наращивания аудитории и окупаемости бизнеса — с 1,5–2 месяцев до не менее 3–5 месяцев.

Прежде «Ъ-СПб» писал, что в Петербурге 41% родителей не против, чтобы их дети работали в киберспорте.

Татьяна Титаева