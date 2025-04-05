Бастрыкин проконтролирует дело школьника из Сургута, подвергавшегося насилию

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поставил на контроль дело о систематическом насилии над школьником в Сургуте. Об этом сообщает информационный центр СКР.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Подросток длительное время подвергался насилию от сверстников, информация об этом появилась в социальных сетях. СУ СКР по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре возбудило дело по ст. 213 УК РФ (хулиганство). Следователи организовали процессуальную проверку по ст. 293 УК РФ (халатность), в рамках которой проверят работу системы профилактики.

Доклад о ходе расследования и проверки представит Михаил Мокшин.

Ранее Александр Бастрыкин поручил доложить об истязании подростка в социальном центре в Камышловском районе. По данным СМИ, он подвергается избиениям с ноября прошлого года.

Анна Капустина