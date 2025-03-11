В СКР доложат по делу об истязании мальчика из социального центра на Урале

Председатель СК России Александр Бастрыкин России поручил доложить о ходе расследования уголовного дела, возбужденного по ст.117 УК РФ за истязание в социально-реабилитационного центре в Свердловской области одного из воспитанников, передает Следком.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Согласно информации соцмедиа, сотрудник применял физическое насилие к одному из воспитанников социально-реабилитационного центра в Камышловском районе. По данным Ura.ru, в социальном центре в селе Кочневское подростка якобы избивают с ноября прошлого года. Его друг утверждает, что мальчик боится говорить об этом, но хочет получить помощь, и отправил ему фотографии, где видно следы побоев. Несмотря на то, что заведующая отделением центра Елена Бухвалова опровергла обвинения в отношении воспитателя, на место происшествия были направлены сотрудники полиции и прокуратуры.

Пострадавший подросток ранее учился в екатеринбургской спецшколе №124, где воспитанники подвергались сексуальному и физическому насилию со стороны сверстников.

Напомним, в июне 2024 года Чкаловский районный суд Екатеринбурга вынес обвинительный приговор в отношении бывшего директора спецшколы №124 Наталии Поддубной и назначил ей 11 месяцев исправительных работ с лишением права занимать государственные должности в течение двух лет. Следствие считает, что она знала о том, что старшие воспитанники спецшколы регулярно подвергали насилию младших, однако никак не пресекала их действия.

Ирина Пичурина