В Казани заключили под стражу мать, обвиняемую в убийстве сына ножницами

В Казани суд принял решение заключить под стражу 27-летнюю женщину, обвиняемую в убийстве собственного ребенка. Информация об этом опубликована в Telegram-канале прокуратуры Татарстана.

По данным следствия, 4 апреля 2023 года 27-летняя жительница Казани нанесла своему пятилетнему сыну множественные ножевые ранения, от которых ребенок скончался.

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин также поручил руководителю СУ СК по Татарстану Владимиру Липскому доложить о ходе расследования уголовного дела, возбужденного в отношении обвиняемой.

Влас Северин