Власти Хакасии объявили режим ЧС в регионе

На всей территории Хакасии введен режим ЧС. Об этом объявил глава республики Валентин Коновалов после проведенного им заседания комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС.

Сильные порывы ветра привели к 43 пожарам в регионе. Наиболее сложная обстановка сложилась в поселках Калинино и Сапогово, Новоенисейке, Очурском сельсовете.

«В Абакане, Черногорске и Усть-Абаканском районе частично повреждены крыши домов и социальных объектов, произошло падение деревьев и повреждение автомобилей, информация о количестве объектов и пострадавших в данный момент уточняется. В Абакане на текущий час из-за порывов ветра зарегистрировано четверо пострадавших»,— отметил господин Коновалов. Прекращено движение автомобилей на участке дороги, соединяющей Абакан и Саяногорск.

Как писал «Ъ-Сибирь», ранее режим ЧС был введен в Усть-Абаканском районе Хакасии, наиболее пострадавшем от шторма.

Валерий Лавский