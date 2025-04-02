В Татарстане подростка, переходившего дорогу по «зебре», сбил автомобиль

В Зеленодольске 17-летнего подростка на пешеходном переходе сбил автомобиль, за рулем которого находился 25-летний водитель. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Татарстана.

По предварительным данным, ДТП произошло 1 апреля около 18:45. Автомобиль «ВАЗ 2112» сбил подростка во время того, когда он переходил дорогу на зеленый сигнал светофора по пешеходному переходу.

В результате молодой человек получил тяжелые травмы и был доставлен в больницу.

По факту инцидента было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 264 УК РФ. Расследование взято на контроль в городской прокуратуре.

Артём Дергунов