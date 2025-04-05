Глазовчанина отправили в СИЗО по делу о разбое под наркотиками

49-летнего жителя Глазова заключили под стражу по обвинению в разбойном нападении на подростка с ножом, сообщает пресс-служба удмуртского СУ СКР. Такое решение Глазовский райсуд принял 4 апреля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Следствие считает, что 31 марта, находясь в состоянии наркотического опьянения, обвиняемый на лестничной площадке, угрожая ножом, отобрал у 14-летней потерпевшей сотовый телефон. Подозреваемый был задержан 3 апреля.

Ему предъявлено обвинение в разбойном нападении на подростка с применением оружия (ч. 2 ст. 162 УК РФ, до десяти лет лишения свободы). Следствие продолжается.