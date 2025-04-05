Три самолета вылетели в Сочи после ухода на запасные аэродромы

Три из восьми авиалайнеров, ранее направленных на запасные аэродромы из-за тумана в Сочи, вылетели в аэропорт города. Шесть бортов отправили на другие площадки в ночь на 5 апреля, еще два — вечером 3 апреля. Об этом информирует пресс-служба воздушной гавани.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Самолеты отправились в Сочи около 10:45 мск. Представители аэропорта предупреждают, что в ближайшие часы расписание может меняться. Для получения актуальной информации о статусе рейсов пассажирам рекомендуют обращаться к онлайн-табло в терминале или на официальных ресурсах аэропорта и авиакомпаний.

Несмотря на улучшение погоды в городе, окончательное решение о посадке принимают командиры воздушных судов с учетом текущей обстановки, уровня подготовки экипажа и полученных разрешений.

Вечером 3 апреля из-за непогоды были развернуты девять лайнеров, направлявшихся в Сочи. Позднее семь из них приземлились в аэропорту назначения.

Алина Зорина