Комплекс градостроительности

За три года власти Пермского края заключили 27 договоров комплексного развития территорий с потенциалом жилищного строительства более 2,5 млн кв. м. Девелоперы, помимо новых домов, строят на своих площадках социальную, транспортную и инженерную инфраструктуру. Также правительство Прикамья делает особый акцент на расселении аварийных домов с помощью проектов КРТ. В планах - реновация еще 30 перспективных территорий в крае и расселение свыше 52 тыс. кв. м аварийного жилфонда.

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На заседании краевого Правительства под председательством губернатора Дмитрия Махонина обсудили механизм комплексного развития территорий (КРТ) и проекты, которые с его помощью реализуют в Прикамье. Как отметил Дмитрий Махонин, КРТ - это инструмент, благодаря которому появляется новое комфортное жилье, социальная и транспортная инфраструктуры за счет средств застройщиков. «Это позволяет разгрузить региональной бюджет, а жители получают все необходимое для жизни в шаговой доступности. Также важно, что КРТ позволяет расселять ветхое и аварийное жилье. В рамках уже заключенных договоров застройщики взяли на себя обязательство расселить более 56 тысяч кв. метров», – пояснил глава региона.

Задача региона – привлекать еще больше застройщиков к проектам комплексного развития, заявил губернатор. Это создает конкуренцию на торгах, а средства, полученные от аукционов на право КРТ, будут использовать для расселения аварийных домов.

По словам главы регионального минимущества Ларисы Ведерниковой, в Пермском крае заключено 27 договоров КРТ, предполагающих ввод более 2,5 млн кв. м жилья и свыше 30 соцобъектов. Это одиннадцать детских садов, школа на 1050 мест, две поликлиники, девять спортобъектов и столько же общественных пространств. Кроме того, девелоперы возведут библиотеки, скверы и парки, общественные центры, расселят более 56 тыс. кв. м аварийного фонда. В каждом договоре также предусмотрены обязательства по передаче квартир детям-сиротам. Каждый проект прорабатывается с учетом транспортного моделирования и норм градпроектирования. «В обязательство застройщика входит разработка документации по планировке, в которой предусматривается очередность строительства. Мы синхронизируем ввод объектов транспортной инфраструктуры и социальных объектов со сдачей жилья, чтобы жители при заселении могли пользоваться социнфраструктрурой и общественными пространствами», – подчеркнула госпожа Ведерникова.

Первый договор комплексного развития в Прикамье заключили в марте 2022 года с корпорацией «Девелопмент-Юг». Компания занимается реновацией на 42,5 га в деревне Кондратово. К концу 2039 года «Девелопмент-Юг» возведет там 300 тыс. кв. м жилья (ЖК «Мы»), детский сад на 450 мест, благоустроит территорию, проложит транспортную и инженерную инфраструктуру, передаст властям участки под соцобъекты.

В декабре 2022 года краевое минимущества заключило договор КРТ с кировским девелопером «Железно» на реновацию 11,36 га в Дзержинском промузле (бывший Пермский мясокомбинат). К 2032 году там построят 135 тыс. кв. м жилья (ЖК «Камаполис»), коммерческие объекты, детский сад с бассейном на 320 мест. Инвестор построит инженерные сети, дороги и отремонтирует участок дороги на ул. Дзержинского. Компания займется озеленением территории и создаст там бульвар, «Сквер Пермского периода» и прочее.

Также в Прикамье с помощью КРТ строится комплекс малоэтажных домов в деревне Паздерино. Это первый и пока единственный проект КРТ в сфере индивидуального жилищного строительства, над которым работает компания «Дельта-Партнер». Договор с организацией заключили в октябре 2022 года, а обязательства по нему должны быть реализованы к концу 2027 года. Девелопер на 3,78 га возводит в Паздерино коттеджный поселок из 30 домов, причем в отношении 24 из них уже получено разрешение на ввод. Инвестор обустроит там детскую и спортивную площадки, облагородит землю под комплексом, проведет дорожную и инженерную инфраструктуру.

Недавно минимущества объявило аукцион на право КРТ пермского микрорайона Комсомольский. Во время редевелопмента площадки (21,07 га) победитель торгов расселит ветхое и аварийное жилье, а также критериальные дома – итого 42 тыс. кв. м. Там возведут 218,3 тыс. кв. м жилья, обустроят инженерную и транспортную инфраструктуру, зарезервируют участки под соцобъекты, выделят квартиры детям-сиротам.

По словам министра, в ведомстве готовят «задел» на 2025-2026 годы. В проработке у минимущества на ближайшие годы находится 30 площадок под КРТ по всему краю. «Градостроительный потенциал данных территорий составляет более 2,6 млн кв. м. За счет средств застройщиков планируем расселить более 52 тыс. кв. м аварийных домов. Это предварительная цифра, так как в нее входят только аварийные дома. В рамках КРТ жилой застройки мы также расселяем критериальные дома (объекты, не признанные аварийными, но подлежащие расселению в случае соответствия определенным критериям – редакция «Ъ-Прикамье»). То есть общая площадь расселяемого жилфонда будет больше», - пояснила Лариса Ведерникова.

По итогам обсуждения Дмитрий Махонин высоко оценил работу министерства в части развития механизма комплексного развития территорий, отметив, что важно продолжать реализовывать проекты КРТ не только в краевой столице, но и в муниципалитетах края.