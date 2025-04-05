Глава СК РФ вступился за ростовчанина, против которого возбудили уголовное дело

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин изучил доклад о драке у жилого комплекса «Центральный-2» в Ростове-на-Дону. Об этом сообщает 161.ру. Материалы глава Следкома затребовал у своих донских коллег после обращения к нему местной жительницы, сына которой незаконно привлекли к уголовной ответственности за причинение тяжкого вреда здоровью.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

«Теперь открыто и дело о хулиганстве, совершенном группой лиц», – констатирует издание.

По его данным, драка у ЖК «Центральный-2» произошла в октябре 2023 года. Дмитрий и Владислав Свиридовы услышали шум во дворе. Трое молодых людей, Алмасхан Беренджи, Рудольф Сарецян и Рафаэль Цатурян портили автомобили и самокаты. Отец и сын Свиридовы вышли во двор, чтобы проверить целостность своей машины. Со злоумышленниками завязалась драка, во время которой Рафаэль Цатурян получил травму. По этому факту в отношении Владислава Свиридова возбудили дело.

Анна Свиридова обратилась в СК РФ. Она заявила, что ее сына незаконно привлекли к ответственности. Александр Бастрыкин поручил организовать проверку. По ее результатам возбудили дело о хулиганстве, совершенном группой лиц. Потерпевшим по этому делу признан Владислав Свиридов. Следователи установили, что в отношении него противоправные действия совершали все трое злоумышленников – Цатурян, Сарецян и Беренджи.

«Александр Бастрыкин дополнительно указал следствию на недостатки в вопросе оперативности привлечения участников противоправных действий к уголовной ответственности», — цитирует издание пресс-службу ведомства.

Кроме того, председатель СК РФ поручил руководителю следственного управления СК России по Ростовской области Аслану Хуаде в кратчайший срок представить доклад о дополнительных мерах, принятых по этому делу.

Ефим Мартов